Oggi a Chiavari celebrazione della festa di Sant’Antonio da Padova. Alle 11 il vescovo diocesano monsignor Alberto Tanasini celebrerà la Messa alle 11 nel santuario dedicato al popolare Santo. Nel pomeriggio non ci sarà la tradizionale processione lungo corso Dante e poi via Trieste cui partecipavano centinaia di persone. Annullamento che rattrista padre Costanzo Milesi che per quarant’anni ha sempre aperto la processione.

La statua del Santo