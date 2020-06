Chiavari: oggi e domani il mercatino dell’antiquariato

Riprende, oggi e domani, dopo la lunga chiusura dovuta al covid, il mercatino mensile dell’antiquariato di Chiavari. Con la riocollocazione dei banchi che trovavano posto in via Rivarola in parte di corso Garibaldi. Il mercatino è una creatura di Tito Lino Fontana, recentemente scomparso, che lo aveva voluto per richiamare non solo gli antiquari, ma architetti, arredatori e collezionisti. Obiettivo raggiunto; anche se oggi il mondo dell’antiquariato è cambiato e, nonostante gli sforzi di Adriano Venturi che lo coordina per Promotur, è diventato in parte un mercatino di hobbisti.

Banco in via Rivarola, foto archivio