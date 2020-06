Chiavari: lunedì riapre a “Spiaggia per tutti”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Lunedì 15 giugno riaprirà la “Spiaggia per Tutti” di Chiavari, l’arenile libero accessibile alle persone disabili attiguo al Porto Turistico di Chiavari, realizzato grazie alla collaborazione di Anffas e del Villaggio del Ragazzo.



Alle ore 11 è prevista la visita del sindaco Marco Di Capua, accompagnato dall’assessore Fiammetta Maggio, insieme a Giuseppe Grigoni, direttore Area Socio Sanitaria del Villaggio del Ragazzo, e a Egle Folgori, presidente di Anffas Tigullio Est: sarà l’occasione per presentare le nuove modalità di prenotazione e le misure anticontagio adottate che modificheranno la fruizione della spiaggia stessa.



