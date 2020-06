Cavi: lavori sospesi a stabilimento balneare

L’amministrazione di Lavagna, con ordinanza dirigenziale, ha sospeso i lavori in corso di esecuzione ad uno stabilimento balneare a Cavi. Di seguito alcuni passi dell’ordinanza pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune.

Vista la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata presentata in data 22/04/20, prot.10443, p.e. 8681, avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria copertura edificio Bar-Tavola Calda (0missis)

Vista la comunicazione di Inizio Lavori Asseverata presentata in data 27/04/20,prot.10665, p.e. 8689, avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria all’impalcato apalafitta e sostituzione della pavimentazione al fabbricato ligneo ad uso Bar-Tavola calda a seguito danni da mareggiata del 29-30 Ottobre 2018.” relativa allo stabilimento balneare (0missis)

Considerato che tali comunicazioni risultano in capo a (omissis)

Richiamata la relazione di servizio del Corpo Polizia Locale prot.11360 del06/05/2020, relativo a sopralluogo nel suddetto stabilimento, dal quale è emerso che:“…I lavori riscontrati sul posto dagli scriventi, documentati dalle foto allegate alla presente, sono i seguenti: sulla spiaggia è presente uno scavo dove sono stati posizionati assi in legno,senza utilizzo di cemento armato, che costituiscono la base di appoggio dei pali perimetrali di sostegno dell’impalcato, che vengono sostituiti perché fortemente danneggiati dall’ultima mareggiata. Sono utilizzati due mezzi meccanici – una ruspa e un escavatore. L’escavatore probabilmente ha effettuato lo scavo per la palificazione, mentre la ruspa haeffettuato la sistemazione dell’arenile…

Richiamato il verbale dell’ufficio Demanio Marittimo Comunale prot.15500 del08/06/2020, relativo a sopralluogo nel suddetto stabilimento, dal quale è emerso che:“…Sull’ arenile erano altresì depositati materiali da costruzione (assi di legno)e al di sotto dell’impalcato si notava l’ esecuzione di un muretto di recente fattura.Dal confronto con le foto scattate in data 12/05/2020 si è potuto riscontrare chela struttura adibita a locale bar e zona a sbalzo sull’ arenile è stata completamente demolita ed è attualmente in fase di ricostruzione. Lo scrivente ufficio non ha mai emesso nessun tipo di provvedimento autorizzativo per tali lavori…

Richiamata la nota della Città Metropolitana di Genova Direzione Sviluppo Economico e Sociale Servizio Edilizia pervenuta a protocollo comunale in data11/06/2020, con prot.16250, a riscontro della nota SUAP del comune di Lavagna del14/05/2020 prot.12132, dalla quale emerge che:“…Tra le modifiche, gli interventi locali di opera ordinaria, in zona sismica 3,di cui art. 94 bis lettera B2 D.P.R. 380/2001, risulterebbero soggetti al deposito del progetto strutturale ai sensi dell’art. 93 dello stesso D.P.R.. Inoltre, l’art. 65del D.P.R. 380/2001 è stato così modificato “Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico …”. Ne consegue che le opere oggetto della CILA in questione parrebbero quindi da depositare ai sensi del Capo II e IV del suddetto D.P.R. .

Visti e richiamati gli artt. (omissis)

Considerato che pertanto le opere in corso di esecuzione a seguito delle due comunicazioni C.I.L.A. p.e. 8681 e 8689 risultano in corso di esecuzione supportate da non coerente, non idoneo atto abilitativo edilizio;

Considerato altresì che le opere in corso di esecuzione risultano sprovviste dell’autorizzazione prevista dall’art.24 del Regolamento per la navigazione marittima.Variazioni al contenuto della concessione.

Visti e richiamati (omissis) qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere…”e l’art.34 del vigente Regolamento Edilizio Comunale“…4. L’inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l’ordine di sospensione dei lavori,che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto, nonché l’irrogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste

Ordina (omissis) di sospendere immediatamente i lavori in premessa indicati, per le premesse sopra riportate e di seguito così sintetizzate:le opere in corso di esecuzione-non sono supportate da coerente ovvero idoneo atto abilitativo edilizio-risultano sprovviste dell’autorizzazione prevista dall’art.24 del Regolamento per la navigazione marittima. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

