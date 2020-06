Camogli: “Time for Peace” cerca accoglienza per due famiglie

Dal gruppo di solidarietà “Time for Peace” Camogli riceviamo e pubblichiamo

Prendendo atto e deprecando le scelte amministrative dei due comuni a noi limitrofi, Sori e Recco in merito all’allontanamento di famiglie di rifugiati dai centri di accoglienza Sprar (Sistema di Accoglienza per Richiedenti Asilo- Legge dello Stato del 2002), facciamo appello alle Cittadine e Cittadini di Camogli e in ogni caso a chi ritiene di collaborare con noi per:

L’accoglienza di due unità famigliari:

* Coppia con neonata proveniente dalla Somalia

* Coppia di due mamme composta da Eritrea con bimbo di 6 anni e Nigeriana con gemelli di 3 anni.

Queste persone conosciute che hanno raggiunto il nostro paese dopo estreme peripezie e che si sono integrate nel nostro comprensorio (il Signore della coppia lavora presso una ditta conosciuta) rischiano di essere spostate anche al di fuori della nostra regione, annullando un importante

percorso di inserimento e di cultura all’accoglienza per noi.

Cerchiamo due appartamenti, o uno con almeno 3 stanze, da affittare con tutte le garanzie previste dallo Stato, dal Comune di Camogli, e del nostro Gruppo di Solidarietà.

Informazioni: bottega “Roba dell’altro mondo”- Via Garibaldi vicino alla libreria. Mail: antonio.leverone@gmail.com – (329 1016330)