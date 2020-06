Camogli: salvato altro piccolo di gabbiano; la famiglia festeggia

di Consuelo Pallavicini

Un’altra novità per la famiglia di gabbiani che abita su un tetto di via della Repubblica a Camogli. Dopo la tragica caduta di un piccolo e l’ulteriore caduta di un altro che però sta bene e ora vive all’entrata di una proprietà privata, questa mattina anche il terzo fratello ha pensato bene di scendere e farsi un giro per via della Repubblica.

“Essendo una situazione pericolosa, perché passano i mezzi, Chiara e Tiziana, che hanno due attività commerciali, sono intervenute riuscendo a farlo andare al riparo dentro il portone di un palazzo – spiega Rosaria Gasperini, che tutte le volte si è data da fare per risolvere la situazione – Successivamente sono riusciti a prenderlo e a portarlo dove c’è l’altro fratello e a quel punto i genitori sono scesi dal tetto. Poi per rifocillarli sono andata alla pescheria Martini, che mi ha regalato delle acciughe, così la famiglia al completo ha potuto mangiare”.