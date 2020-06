Camogli: rimandata la festa de “L’Ochin” per gli 80 anni del suo fondatore

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

La festa dell’Ochin Okinawa per Antonio Leverone e i suoi 80 anni è rimandata a lunedì 15 giugno, ore 15.45, sempre a Ruta di Camogli, sempre in via Molfino 44.

Vi aspettiamo con torta e brindisi, nonché musica, chiacchiere e progetti sul futuro!

Silvia Neonato e Alberto Alberani con M. Rosa Costa, Martina Capuano, Antonella Di Maio, Luca Guzzetti, Chiara Zucchetti

ps. Quelli che si sono prenotati, li considero confermati… se qualcuno si vuole aggiungere, è pregato di dirlo perché non possiamo purtroppo – per ragioni di Covid 19 – superare un certo numero.

Ricordate di portare golf e scialli. Spero che il giardino sia abbastanza asciutto ma chi sa.