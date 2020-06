Camogli: iniziativa “Spiagge sicure 2020”, finanziamento di 32.000 euro

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le informazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

il Comune di Camogli è stato individuato come uno dei quattro comuni della Provincia di Genova destinatari di un finanziamento di 32.000 euro nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge sicure 2020”, che potranno essere utilizzati quest’anno per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

L’amministrazione ha deciso di destinare il finanziamento all’assunzione di personale di Polizia Municipale a tempo determinato per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre.

Buona serata.