Camogli: emergenza posteggi, occorrono soluzioni

Gli scavi per realizzare i box privati interrati nella zona di via Colombo, ex scalo, hanno imposto come era scontato una carenza di posteggi che pesa già oggi e diverrà sempre più pressante a luglio, agosto e settembre. Situazione che si poteva evitare realizzando prima l’autosilo pubblico che avrebbe assicurato una disponibilità di posti; solo successivamente i box privati. Questa scelta pesa e peserà sia sui residenti sia sul commercio e condizionerà l’arrivo di ospiti.

Inoltre oltre al fatto che vengono eliminati posti, altri liberi o a pagamento sono occupati da mezzi al servizio degli scavi.

Prendere decisioni è possibile. Ad esempio si potrebbe stabilire un collegamento con un bus navetta tra il centro e i posteggi della Violara (occupati sempre dagli stessi mezzi) e dell’Allega, ad uso di quegli ospiti che lasciano l’auto posteggiata in centro per lunghi periodi; istituire in via Cuneo una zona disco di tre ore per consentire agli ospiti di poter pranzare al ristorante; aumentare la zona residenti di cui in estate fruiscono coloro che hanno una residenza fittizia.