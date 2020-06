Atp: Sestri, Chiavari, Tigullio orientale, da lunedì si cambia

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì prossimo, 15 giugno, sono previste alcune modifiche migliorative per il servizio giornaliero nel Tigullio Orientale. Sono sei le nuove corse inserite sulla linea dalla stazione di Chiavari a Battilana via Lavagna, Cavi, Sestri Levante e Casarza Ligure. Nuovi orari sulla linea 52, che va da Carro a Varese Ligure, mentre sulla line 61 da Sestri Levante a Montedomenico via Santa Vittoria, il servizio tornerà ad orari fissi mentre le frazioni di Libiola, Villa Rocca, Villa Carmelo, Azaro, Loto, Cascine di Loto, Rovereto, San Bernardo, Tassani saranno servite dal servizio a chiamata. Per la linea 55 ci sarà un nuovo servizio ad orario sulla linea Sestri Levante stazione-Bargone, mentre le località Masso, Novano, Verici, Cardini, Massasco, San Pietro di Frascati e Campegli saranno servite dal servizio a chiamata. Nuovo orario rafforzato per la linea 42 da Sestri Levante a Cà Marcone (via San Bartolomeo, Riva Trigoso, Moneglia, San Saturnino). Nuovo orario per le linee locali di Moneglia 44, 441 e 442. Per finire sulla linea 43 da Sestri Levante stazione a Mezzema (via Deiva Marina, Castagnola, Framura Costa, Levanto) è previsto un nuovo servizio ad orario. Da ricordare che si può usufruire del ChiamaBus telefonando al seguente numero verde: 800499999. Il numero sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al sabato). La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno precedente l’effettuazione della corsa. Le corse saranno effettuate, di norma, in base all’ordine di prenotazione. L’utente dovrà avvisare in caso di disdetta della prenotazione per cause proprie. L’utente sarà richiamato per la conferma della prenotazione e dell’orario della corsa.

