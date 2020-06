‘Santa’: Fratelli d’Italia contro AntiFa, domani l’omaggio a Colombo

Dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia – Genova e Città Metropolitana riceviamo e pubblichiamo

“Accostare, da parte di ignobili figure capaci solo di danneggiare monumenti che lo ricordano, la memoria del grande navigatore a cui si deve la scoperta delle Americhe a qualsiasi forma di razzismo è una inaccettabile strumentalizzazione” così commenta e spiega il significato del gesto di domani il senatore di Fratelli d’Italia.

Il Senatore La Russa è molto preoccupato per quanto sta succedendo negli Stati Uniti dove un orrendo crimine oggi viene strumentalizzato da una parte della sinistra antagonista che ha il solo scopo di sfasciare tutto e di rivedere la storia.

Quanto successo a George Floyd è da condannare, ma non può giustificare quanto sta succedendo oltre oceano dove molte delle marce di protesta diventano solo scuse per rapine e razzie e dove si sono insinuate delle pericolose falangi armate che vogliono riscrivere la storia e cancellare personaggi che nulla hanno a che fare con il razzismo e la condizione degli afro-americani.

Sarebbe bello sapere cosa possano avere in comune la tragica morte di George Floyd e Cristoforo Colombo, o Churchill, le cui state sono state abbattute dalla furia revisionista degli AntiFa.

La stessa furia che costringe anche colossi come HBO a rivedere le loro cineteca per cancellare un capolavoro come Via col vento, e la stessa furia cieca che oggi pretende che a Milano sia rimossa la statua di un gigante del giornalismo come Montanelli.

Dopo l’omaggio a Cristoforo Colombo i dirigenti di FdI intratterranno i cittadini e la stampa sulla drammatica situazione della viabilità e sulle responsabilità di governo e Autostrade che stanno rendendo quasi più difficile raggiungere la Liguria di quanto lo fu per Colombo arrivare al nuovo continente.

Di fatti ha, quasi, fatto prima Colombo ad arrivare nelle Americhe che un ‘foresto’ ad arrivare nelle riviere della Liguria. Per venire in Liguria, oggi, bisogna amarla molto perché tra Trenitalia che taglia i treni ed Alitalia che si è dimenticata che esiste un aeroporto anche a Genova c’è la situazione di Autostrade che se non fosse così tanto tragica sfiorerebbe il ridicolo, insomma oggi raggiungere la Liguria e percorrerla diventa veramente un’impresa degna di Ercole o forse più in girone infernale che avrebbe spaventato lo stesso Dante.

Con il Senatore di Fratelli d’Italia ci saranno i vertici del partito, partendo dai due coordinatori di Genova, l’avvocato Antonio Oppicelli, e della Riviera, Stefano Baggio, sino al Capogruppo in Regione Liguria e consigliere Matteo Rosso che insieme al vicesindaco Stefano Balleari ed al capogruppo a Palazzo Tursi Alberto Campanella guidano la delegazione Genovese al consiglio comunale composta da Stefano Costa e Valeriano Vacalebre. Da Recco sarà presente il Sindaco Carlo Gandolfo.

Oltre ai rappresentati nelle istituzioni anche l’ex consigliere Augusto Sartori ed il presidente dell’associazione amici di Giorgia Meloni del Tigullio Roberto Zappetti.

La settimana scorsa Alberto Campanella, a nome del partito di Giorgia Meloni, ha portato la protesta di Genova e della Liguria in consiglio comunale e ha impegnato il Sindaco ad avere una pianificazione puntuale da ASPI e chiedere alla società di operare h24 e 7 giorni su 7.

Il Senatore La Russa, da sempre molto legato alla nostra regione, porterà il medesimo messaggio ed impegno a Roma in Senato.