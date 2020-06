Recco: “Casette dell’acqua e pulizia delle fontanelle”

Da Sergio Siri e Marcello Napoli, consiglieri comunali di “Immaginarecco”, riceviamo e pubblichiamo

Oggi 12 Giugno abbiamo presentato una mozione per impegnare l’Amministrazione di Recco a realizzare sul territorio cittadino le cosiddette “Casette dell’acqua” e ad impegnarsi per curare e far ripulire le fontanelle pubbliche che sono in condizioni indegne.

Sono proposte in cui crediamo fortemente, che erano presenti nel nostro Programma elettorale. Approfittando dell’analoga iniziativa sul territorio di Avegno abbiamo deciso di presentare questa mozione per dotare Recco della sua ‘Casetta dell’acqua’. Non solo può essere un risparmio economico per i cittadini e i turisti, ma è anche un incentivo a ridurre l’uso degli imballaggi monouso di plastica in accordo con le politiche europee che prevedono di vietarne la vendita entro il 2021.

Questa è solo una prima iniziativa: abbiamo intenzione di proporre altri interventi che mirino allo stesso obiettivo, favorendo lo sfuso rispetto ai prodotti imballati grazie anche ad una politica di pianificazione commerciale oggi totalmente assente nella nostra Città.