RASSEGNA STAMPA. Riviera: in 2.000 senza lavoro stagionale

Oggi, venerdì 12 giugno, auguri a Guido. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: voltura (trascrizione nei registri del catasto delle modificazioni nella titolarità dei beni; nei contratti stipulati tra enti pubblici o privati e i vari utenti, circa il cambiamento del nominativo dell’utente al quale il contratto è intestato; nella contabilità trasferimento di una partita o saldo da un conto all’altro). Proverbi: “La mano che dà raccoglie”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavoratori stagionali, 2.000 in Riviera senza lavoro (Commento. I dati confermano che nonostante le riaperture, la situazione è nera e i Comuni devono fare i conti con questa situazione). Autostrade: le prossime chiusure. Truffe: tre arresti.

Sestri Levante: si spoglia davanti ai bambini, arrestato. Sestri Levante: l’Asl-4: “Ospedale, nessun depotenziamento”. Sestri Levante: nuova antenna, una sorpresa. Sestri Levante: “Riaprite per sei giorni le Poste a Santa Vittoria”. Lavagna: raccolta abiti, critiche di “Officina”. Lavagna: la grande arte di Previati. Lavagna: Lusardi pronto a pubblicare le ‘Canzoni del divano’. Chiavari: Confedilizia ai Comuni “Posticipate la rata Imu”. Chiavari: “Gli ortolani, un patrimonio di fede”. Chiavari: perché il Frecciarossa non ferma in città. Chiavari: aule nell’ex agenzia delle Entrate, il Comune valuta costi e vantaggi. Chiavari: corso Valparaiso, sopralluogo in barca. Chiavari: via libera al progetto strada a Case sparse. Chiavari: manutenzione canali, lavori in piazza Roma. Chiavari: musica classica a Telepace.

Rapallo: pulisce pistola e si spara a una gamba. Rapallo: la novena all’alba diventa il fulcro delle Feste di Luglio.

Camogli: falesia sotto il cimitero, progetto di consolidamento. Camogli: l’ochin e gli 80 anni di Antonio Leverone. Camogli: intesa su ricetta doc. Recco: il municipio diventa green.

Coreglia Ligure: la statua di Sant’Antonio ricollocata in chiesa. San Colombano: l’Istituto Marsano non avrà la prima classe. Borzonasca: il rifugio del Bocco riaprirà dopodomani. Santo Stefano d’Aveto: via il legname dal bordo della strada”.

Fase 3: “E’ necessario istituire un pronto soccorso per gli affitti”; “Oltre 300 persone acquistano solo prodotti locali a Leivi”; “Spiaggia di San Fruttuoso sorvegliata da polizia locale e capitaneria”; “Rapallo chiude il lungomare al traffico, Red carpet permanente”.