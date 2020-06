Rapallo: “Autostrade, impensabile chiudere in estate il tratto per Chiavari”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta questa mattina la riunione online del COV, Comitato Operativo per la Viabilità di Genova. Tra gli argomenti in discussione, l’applicazione sulla rete autostradale delle procedure operative per la gestione coordinata dell’emergenza viabilità (a fronte delle problematiche che si sono verificate nell’ultimo periodo); inoltre, a seguito della nota inviata alla Prefettura dal Comando di Polizia Municipale di Rapallo, si è parlato delle eventuali ripercussioni sul traffico locale in caso di chiusure della tratta autostradale Rapallo-Chiavari (e viceversa) in concomitanza con la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, nelle serate di luglio e agosto, per lo svolgimento dell’iniziativa “Red Carpet”. All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, l’assessore alla Polizia Municipale Franco Parodi e il comandante della Polizia Municipale di Rapallo Fabio Lanata.

«La chiusura del casello di Rapallo in concomitanza con quella del lungomare comporterebbe il transito di mezzi pesanti provenienti da Chiavari lungo la via Aurelia in via Milite Ignoto, sulla parte di copertura del torrente San Francesco non ancora rifatta e dove vige tuttora una limitazione al transito di veicoli superiori alle 12 tonnellate: questo sarebbe impensabile – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco – Durante la riunione ci è stato comunicato che, al momento, non sono in programma chiusure della tratta autostradale Rapallo-Chiavari a luglio e agosto: verrà poi indetto un incontro tecnico per la gestione dell’emergenza in caso di chiusure causa incidente. Contiamo nella collaborazione di tutte le realtà coinvolte per evitare che si verifichino pesanti disagi alla viabilità cittadina, salvo situazioni di emergenza non preventivamente programmabili».