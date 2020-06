Levanto: mensile dedicato interamente alla città

di Guido Ghersi

La “Free Press”, edita, quasi mensilmente, “Italia per voi” con delle riviste tutte a colori che trattano i paesi dal Tigullio a quelli della provincia spezzina. Dal mese di novembre 2019, direttore è la collega Gabriella Mignani della Spezia. In questi giorni, con largo anticipo è uscito il numero 49 (anno IX) del Settembre/Ottobre 2020, di 66 pagine dedicato a Levanto.

Il mensile ha due formati: quello classico di cm. 21 x 30 e quello ridotto di cm.15 x 21, tirato in 20 mila esemplari. Stampato dalla “Reggiani Print s.r.l.” viene diffuso “nel borgo e territorialmente”, “in Italia e all’estero” (con abbonamento postale su richiesta e alle fiere internazionali del turismo) ed ancora “on-line, sul web e sui social”. La collaborazione per i testi, per questo numero, è di Samira e Gino Giogetti e R.Cardinale.