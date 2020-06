Lettere/ “Recco, ecco il mio piano della viabilità”

Da Mario Repetto, Genova, riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata ad autorità e associazioni locali

Due interessanti articoli (Internazionale 22/5/20) indicano come in diverse parti del pianeta si siano intraprese iniziative virtuose sfruttando in positivo il disastro della pandemia. Parlano di Mobilità. Anche qui in Liguria,a Genova come capofila, ma pure a Chiavari, ecc. possiamo finalmente apprezzare interventi inimmaginabili fino al febbraio scorso.

E Recco? Mah, dopo la bella iniziativa dei semafori, sembra rimasto al palo.Anzi, direi addirittura regredito perché a tutt’oggi ad es. è ancora attivo il grosso posteggio auto a ridosso della passeggiata a mare. Ieri infatti cittadini, nonnetti, mammine e soprattutto un nugolo di bambini festosi si accalcavano sul marciapiede adiacente alla spiaggia per passeggiare, rincorrersi, giocare su bici, monopattini, ecc. Tutti sacrificati in uno spazio improvvisamente esiguo senza poter fruire come in passato dell’ampia area destinata, ahimè, all’incontrastata regina automobile.

E poi nessun segno di miglioramento della pedonalità e ciclabilità (per di più in una cittadina così pianeggiante…) . Al riguardo sarebbe invece auspicabile:

1 -Istituire da subito zone 30 in tutto il territorio comunale almeno fino a S.Rocco e Camogli trattandosi tutta di area residenziale e ricca di negozi. In parte con la presenza di scuole, giardini, impianti sportivi, ecc. nelle cui strade adiacenti le zone 20 sarebbero la soluzione ottimale.

E, per scoraggiare in-frazioni, controllo con videosorveglianza. Insomma in futuro si potrebbero anche eliminare zebre e semafori come avviene nei più avanzati paesi europei.Filosofia della lentezza!

Occorre far capire agli automobilisti italiani che il tempo guadagnato ad es. dal centro di Recco al casello autostradale (1 km?) andando a 50 all’ora rispetto a 30 non è nemmeno 1 min (0,8 per la precisione!), mentre è risaputo che un incidente a 20-30 all’ora non è quasi mai mortale. Ciò consentirebbe di soddisfare un Reale diritto ad una mobilità per tutti, meno autocentrica e più sostenibile.

Solo così si favorirebbe l’utenza debole (non dimenticandoci che la strada è di tutti!), ovvero di pedoni e ciclisti in modo che siano incentivati a spostarsi a piedi o con mezzi non inquinanti, ma con maggior tranquillità e dove i bimbi più grandicelli potrebbero finalmente muoversi da soli e in sicurezza.

2 -Proseguire nella ristrutturazione dei marciapiedi specie in periferia, ma eliminando ovunque, sia pure gradualmente, piastrelle scivolose e quei perico-losi assurdi gradini che ad es. hanno causato mesi fa una brutta caduta ad una signora (e non basta evidenziarli ora con un po’ di vernice gialla!) Insomma i marciapiedi sia all’estremità che davanti agli attraversamenti devo-no essere raccordati al piano strada a regola d’arte.3 -Sistemare dei ciclo-posteggi semplici ma efficienti (tipo quelli ad ar-chetto) in diversi punti della città ad iniziare nelle aree vicino alle spiagge che insieme alla Zona 30 favorirebbero facili e salutari spostamenti anche per i tu-risti.4 -Infine a proposito di Mobilità Sostenibile,proprio per favorire l’uso del trasporto pubblico domando:a quando la ristrutturazione radicale dell’indecoroso capolinea autobus sotto il ponte ferrovia? Perché non è mai stata data un minimo di risposta aduna mia vecchissima proposta di ben 24anni fa più volte sollecitata? Fiducioso porgo distinti saluti