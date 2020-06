Lavagna – Castiglione: spacciava eroina, arrestato

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio un cittadino dell’Ecuador di 33 anni.

Lo scorso 4 giugno, gli uomini del Commissariato di Chiavari hanno arrestato un 32enne palestinese che spacciava in una villa abbandonata di Lavagna, e su questa scia hanno avviato un’ attività investigativa con servizi mirati di osservazione e appostamento.

Hanno così scoperto che il giovane ecuadoriano svolgeva una fiorente attività di spaccio nella zona di Castiglione Chiavarese.

Il pusher, per non destare troppi sospetti, non incontrava i clienti nella propria abitazione, essendo molto isolata, bensì li riceveva in una stradina poco distante.

Gli agenti, dopo aver assistito ad un “acquisto” sono intervenuti ed hanno trovato il 33enne in possesso di due involucri contenenti eroina e della somma di euro 140 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Nella sua abitazione hanno sequestrato ulteriori 20 gr delle medesima sostanza, circa 4 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Il 33enne è stato così arrestato ed accompagnato preso il carcere di Marassi.