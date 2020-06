Frecciarossa: Roma-Milano attraverso Tigullio e 5 Terre

Dall’ufficio stampa di Trenitalia riceviamo e pubblichiamo

Simbolo dell’eccellenza made in Italy, il Frecciarossa 1000 unirà tutti i giorni Milano e Roma con Genova, la costa del levante ligure e le Cinque Terre facilitando gli spostamenti di chi, dalle due principali città italiane, vuole raggiungere facilmente in treno le spiagge e i borghi fra i più belli d’Italia agevolando il rilancio del turismo nazionale.

E’ questa la principale novità ligure del nuovo orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in vigore da domenica 14 giugno illustrate oggi da Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, e per Trenitalia da Tiziano Onesti, Presidente, e Orazio Iacono, Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il primo collegamento parte Milano Centrale alle ore 13.10 ferma a Pavia, Genova, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Sestri Levante, Monterosso, La Spezia per poi proseguire lungo la costa toscana con tappa a Forte dei Marmi, Viareggio, Pisa, Livorno, Campiglia, Grosseto, Orbetello, Capalbio, Civitavecchia ed arriva a Roma Termini alle ore 20.03. Il ritorno parte dalla capitale alle ore 16.57 e con le stesse fermate arriva a Genova Brignole alle 22.08 e nel capoluogo meneghino alle 23.59.

Sostenere il turismo è l’intento anche per il trasporto regionale con un aumento di diecimila posti offerti a bordo dei treni regionali della Liguria (già calcolati sulla metà dei posti presenti a bordo a garanzia del distanziamento sociale).

Con l’avvio dell’orario estivo saranno in circolazione tutti i collegamenti, presenti prima dell’emergenza sanitaria, sulla linea Milano-Genova, a cui si aggiungono 3 treni nel fine settimana. Incrementate le possibilità di viaggio nelle riviere di Ponente e di Levante con nuovi treni tra le riviere e regioni limitrofe di Piemonte e Lombardia.

Linea Milano-Genova

5.300 posti offerti giornalmente sui 16 treni in programma a cui si aggiungono tre regionali nel fine settimana in circolazione tra le riviere liguri e la Lombardia: il sabato e la domenica tra Albenga-Genova-Milano e Milano-Genova-Savona e tra La Spezia e Milano la domenica.

Linee Savona-Sestri Levante, Genova-Ventimiglia e Genova-La Spezia

46mila posti offerti ogni giorno con l’offerta pre-Covid pressoché completamente ripristinata. Sono 16 i treni reinseriti da domenica sulla tratta Levanto-La Spezia per agevolare i turisti da e per le Cinque Terre.

Torino – Riviera Ligure di Ponente

6.300 posti offerti il sabato e 8mila la domenica grazie al potenziamento dell’offerta durante i fine settimana con 10 “treni del mare”. Due treni il sabato: Torino (5.55)-Albenga (8.45), Torino Porta Nuova (6.55)-Albenga (10.05) e Albenga (18.06)-Torino Porta Nuova (21.10) e otto la domenica: Torino Porta Nuova (6.55) Imperia (10.52), Torino Porta Nuova (6.10)-Albenga (9.00), Torino Porta Nuova (7.50)-Albenga (10.50), I collegamenti di ritorno sono previsti da Imperia (19.14) a Torino Porta Nuova(22.50), da Albenga (15.48) a Torino Porta Nuova (18.50), Albenga (17.05)-Torino Porta Nuova (19.55) e Albenga (18.05)-Torino (21.10).

Linea Cuneo-Ventimiglia

900 posti seduti offerti nei fine settimana con 6 collegamenti di cui quattro circolano tutti i giorni. Nel fine settimana si aggiungono i regionali da Cuneo (6.41) a Ventimiglia (9.20) e il ritorno da Ventimiglia (17.26) a Torino (21.25).

PROMOZIONI PER L’ESTATE

Migliori connessioni con i territori turistici e spostamenti agevolati da interessanti tariffe speciali e riduzioni che favoriscono l’uso del treno lasciando a casa l’auto privata e il relativo stress da traffico e parcheggio con enormi benefici anche per l’ambiente.

A chi sceglie di restare in Italia e trascorrere le proprie vacanze alla scoperta del territorio nazionale, Trenitalia riserva offerte dedicate per spostarsi a bordo di Frecce, InterCity e treni regionali.

ESTATE INSIEME

Da mercoledì 24 giugno è possibile viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, con un unico biglietto a 49 euro per quattro weekend.

ESTATE INSIEME XL

Da mercoledì 24 giugno è possibile viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, con un unico biglietto a 149 euro per tutti i weekend estivi.

PROMO JUNIOR

Per tutta l’estate 2020, i bambini e i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis ovunque sui treni regionali.

PLUS 3 E PLUS 5

Alla scoperta delle meraviglie d’Italia con le promo che ti permettono di organizzare il tuo tour. E’ possibile viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi (tariffe 40 o 60 euro), a partire dal giorno in cui decidi di dare inizio al tuo viaggio, con un numero illimitato di viaggi su tutti i treni regionali indipendentemente dall’origine e destino del viaggio.

*****

Trenitalia lancia una nuova app

Dal 22giugno sugli store Android e iOS self check-in, posti disponibili sui treni regionali, pagamenti con credito telefonicoRoma, 12 giugno 2020Self check-inper comunicare la propria presenza a bordo treno in tutta sicurezza; una nuova veste grafica user friendly; una funzione innovativa e in sperimentazione per 1.500 treni regionali, che consentirà ai viaggiatori di avere informazioni sulle frequentazioni di ciascuna corsa e quindi sui posti disponibili; un nuovo metodo di pagamento per effettuare l’acquisto dei titoli dei biglietti con il credito telefonico presente sulla propria SIM.Con l’orario estivo 2020, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) lancia la nuova App, destinata a migliorare sensibilmente la user experience, le informazioni e gli acquisti da smartphonee tablet. Uno strumento innovativo per soddisfare sempre di più i bisogni e le esigenze delle persone che viaggiano con Trenitalia.

La nuova App Trenitalia sarà disponibile da lunedì 22giugno sugli store Android e iOS.Tra le principali nuove funzionalità c’è il self check-in, disponibile in una prima fase per tutti i biglietti Freccee InterCitye a breve ancheper il trasporto regionale. Innovazione che Trenitalia ha previsto fra le azioni a tutela della salute delle persone e del distanziamento personale. Si effettua tramite un semplice click sul link del viaggio presente nella sezione I miei viaggidell’AppTrenitalia:in questo modo il viaggiatore comunica al capotreno, senza alcun contatto, la propria presenza a bordo.Novità per il trasporto regionale. Il nuovo sistema di counter digitale consentirà ai viaggiatori di conoscere in tempo reale, tramite la nuova App, il numero dei posti disponibili a bordo treno. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l’andamento delle presenze a bordo treno sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sarà sold out. Una nuova funzione a tutela della salute delle persone nella Fase 3 dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e non solo, per aiutare le persone a scegliere il treno regionale sul quale viaggiare.Con la nuova AppTrenitalia è possibile acquistare il biglietto con pochi click e ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del treno. La comunicazione è smartcaring. Le informazioni sui treni utilizzati per i propri spostamenti pendolari arrivano quotidianamente e direttamente sul proprio smartphoneper essere sempre aggiornati sull’andamento del proprio treno.

L’Appprevede anche la possibilità di salvare i viaggi preferiti e acquistarli di nuovo con un semplice click; la ricerca rapida della stazione più vicina, se si è ha il gps attivo e si è geolocalizzati; l’acquisto di abbonamenti e carnet per Freccee InterCity; la registrazione dei dati dei compagni di viaggio frequenti per recuperarli durante l’acquisto;l’accesso ai canali social di Trenitalia per ricevere informazioni e assistenza.Sull’AppTrenitalia è possibile anche registrare i metodi di pagamento preferiti e usare la nuova funzione del credito telefonico (TIM, Vodafone e WINDTRE) per acquistareil biglietto del treno, per un importo massimo fino a 13,45 euro (importo massimo definito dalle norme vigenti).Una novitàche consentirà di allargare i fruitori dell’Appanche alle persone che non posseggono carte di credito o altre forme di pagamento a debito.Per evitare la coda in biglietteria, invece, è disponibile la funzione #ufirstche permette di prenotare direttamente dall’Appil ticket di attesa.L’innovazione e gli investimenti in tecnologia sono fondamentali per la ripartenza del sistema trasportistico del Paese. Trenitalia invita i propri passeggeri a utilizzare sempre più i canali digitali per l’acquisto di biglietti, in particolare l’AppTrenitalia e il sito web trenitalia.com. Inoltre, anche chi acquisterà il proprio biglietto per Freccee InterCitynelle biglietterie e attraverso le Self-servicepotrà ricevere il titolo di viaggio via mail o con sms. L’acquisto tramite AppTrenitalia, sito web trenitalia.com e call center dà diritto, fino a martedì 30 giugno, al 30% in più di punti CartaFRECCIA.