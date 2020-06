Elezioni: ‘Sole Rosso’ appoggia Massardo come candidato per il centro sinistra

Da Massimo Riva, Presidente Comitato Sole Rosso per i Diritti Civili, riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Sole Rosso per i Diritti Civili,visto l’approssimarsi delle elezioni regionali in Liguria,conferma la sua posizione a riguardo del Profilo del Candidato per il Centro-Sinistra,riconoscendola nel Prof. Aristide Fausto Massardo.Visto il suo impegno verso il nostro Territorio del Tigullio,vista la condivisione della nostra Costituzione in tutti i suoi articoli,viste le sue Referenze professionali e umane ribadiamo che sia il miglior Candidato.