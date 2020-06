Elezioni: “Scuola, il tema è prioritario”

Dallo staff Comunicazioni del Candidato Dario Capurro alle Regionali Liguria 2020 per la Lista Toti riceviamo e pubblichiamo

Questa settimana termina l’anno scolastico 2019/2020, un anno nel quale anche il mondo della scuola ha subito la tempesta della pandemia, obbligando insegnanti, alunni e famiglie a trasformare il tavolo della sala in cattedra, il salotto di casa in aula, la scrivania della cameretta in banco di scuola.

Le lezioni in video conferenza sono entrate a forza nelle case delle famiglie, inizialmente con tante difficoltà dovute talvolta a strumenti inadeguati o alla scarsa dimestichezza nel loro utilizzo e tuttavia si è giunti alla fine con buoni risultati.

Gli insegnanti hanno dimostrato una grande professionalità, sapendo creare dal nulla un nuovo metodo di insegnamento e insieme agli alunni hanno dato vita a forme di comunicazione per loro nuove dove la novità assoluta è stata la totale assenza del contatto fisico proprio dello stare insieme tutti quanti dentro un’aula di scuola.

Insieme insegnanti, genitori e alunni meritano di essere ringraziati per aver dato prova di grande serietà e capacità a collaborare tra loro.

Tuttavia sappiamo benissimo che tanto è rimasto indietro, pensiamo al mondo della disabilità, e che il futuro non sarà, almeno per molto tempo, uguale a prima.

L’apprendimento, specie nei più piccoli, rischia di risentirne e l’incertezza di come sarà il prossimo anno scolastico già oggi crea apprensione per i tanti operatori dei servizi scolastici che potrebbero rimanere senza lavoro se non riprenderanno a funzionare le mense, gli scuolabus e le assistenze in classe.

La scuola con la famiglia è il “laboratorio” in cui si costruisce il futuro dei nostri figli e del nostro paese e per questo deve essere la priorità per il governo, la regione e i comuni, alle prossime elezioni regionali di settembre è un impegno che faccio mio