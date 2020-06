Cogorno: 1^ rata Imu, possibilità di pagare entro il 20 agosto senza sanzioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Nel Consiglio Comunale di Cogorno che si terra questo pomeriggio, l’Amministrazione del Comune di Cogorno porterà in votazione la proposta, già approvata dalla Giunta, riguardo il pagamento della 1ª rata IMU 2020.

Ferma restando la scadenza al 16 giugno, viene data la possibilità, per i contribuenti che hanno subito danni economici come conseguenza dell’emergenza Covid-19, di pagare entro il 20 agosto 2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi.

La possibilità di differimento del pagamento della prima rata IMU 2020 entro il 20 agosto è esclusa per gli immobili di categoria D, in quanto trattasi di entrate di competenza Statale e non Comunali, come precisato dalla risoluzione n.5/2020 del 8 giugno 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.