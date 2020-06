Chiavari: progressiva diminuzione dei contagiati

Oggi a Chiavari un nuovo contagiato. Il sindaco Marco Di Capua tuttavia dimostra che 28 giorni fa erano 77 e sono andati via via regredendo fino ad arrivare ai sedici di oggi. Ecco le parole del sindaco: “Le persone in isolamento fiduciario sono 13 (4 in più rispetto a ieri). Di queste, 5 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 16 (1 in più rispetto a ieri).

Di queste 16, 13 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone ricoverate in ospedale.

Delle 13 persone che sono al loro domicilio, 8 sono pazienti del Torriglia e 5 sono le persone positive a casa loro. Non abbiamo avuto nessuna guarigione, e 1 nuovo contagio. Come ogni fine settimana, descrivo l’andamento dell’ultimo periodo:

28 giorni fa: 77 contagiati

21 giorni fa: 70 contagiati

14 giorni fa: 28 contagiati

7 giorni fa: 20 contagiati

Oggi: 16 contagiati.