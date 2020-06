Camogli: come prendere la tintarella su spiagge e scogliere

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le informazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti

Situazione sanitaria invariata anche per oggi (3 residenti positivi e 5 in isolamento fiduciario poiché rientrati dall’estero).

Alcune precisazioni sulle spiagge.

Le scogliere non sono presidiate e per accedervi occorre rispettare le regole di distanziamento interpersonale e tra teli come indicate nella cartellonistica. Sono vietati gli assembramenti e le attività ludico-sportive di gruppo.

Nelle spiagge libere saranno presenti gli operatori o i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria dalle ore 9 alle 19 che predisporranno le postazioni. Le spiagge rimarranno accessibili anche dopo tale orario, ma senza presidio. Si dovranno comunque rispettare sempre le regole di distanziamento di cui sopra.

Per quanto riguarda San Fruttuoso, la Guardia Costiera sarà presente dalle 9 alle 18, regolamentando gli accessi e predisponendo le postazioni.

Il servizio partirà nelle spiagge libere di Camogli il giorno 18, mentre a San Fruttuoso il giorno 19 giugno. Fino ad allora resterà in vigore l’attuale ordinanza. A inizio settimana prossima sarà emessa l’ordinanza che spiegherà in dettaglio tutte le modalità.

Per quanto riguarda l’Imu, va precisato che la possibilità di prorogare il pagamento al 31 luglio senza sanzioni né interessi non riguarda la quota Stato ma unicamente la quota comunale e che occorre produrre un’autocertificazione entro ottobre sulle difficoltà economiche derivate dall’emergenza Covid-19.

Buona serata.