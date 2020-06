Calcio/ Intervista al presidente del Villaggio, Fabio Rossi

Dal Villaggio del ragazzo riceviamo e pubblichiamo un’intervista al Presidente della Asd Villaggio Calcio, Fabio Rossi

Presidente, partiamo da quel 1° luglio 2019 : è passato solo un anno ,quali sono le sue impressioni?E’ passato solo un anno ,è vero, ma a me sembra passato molto di più. Questo credo in quanto ogni giorno dedichiamo molto tempo per portare avanti con grande impegno e senso di responsabilità tutte le attività del Villaggio Calcio. Non finirò mai di ringraziare le persone che fanno parte del direttivo che mi hanno dato la possibilità di ricoprire questo ruolo, che porto avanti con senso di responsabilità e appartenenza alla nostra gloriosa società, dedicando tutto me stesso, aggiornandomi quotidianamente in quanto credo molto nella formazione da portare in quello che si fa. Il Villaggio Calcio è la squadra della mia città, in cui da ragazzino sono cresciuto e grazie alla quale ho imparato il vero significato della parola sport. Mi ricordo che fui accolto come da una seconda famiglia e questa sensazione cerchiamo anche oggi di trasmetterla quotidianamente ai tutti i nostri bambini e ragazzi, e alle loro rispettive famiglie”.

Qual è stato il momento più bello in questo primo anno alla guida del Villaggio Calcio? “Beh, direi tutti i giorni in cui varco l’ingresso del Villaggio del ragazzo per recarmi ai campi da gioco e in segreteria. Cerco di godermi ogni attimo trascorso insieme ai miei collaboratori, che prima di tutto sono amici, e lo dimostriamo con i tanti momenti passati assieme al di fuori del contesto del calcio. Il Villaggio Calcio è formato da un direttivo di 15 persone con le quali prendiamo insieme ogni decisione. La cosa che a me preme in modo particolare è il mantenimento di quell’equilibrio necessario all’interno di un gruppo di lavoro, che consente il sereno e armonioso svolgimento di tutte le nostre attività, sia quelle tecniche legate esplicitamente al campo e alla gestione degli spazi, sia quelle di marketing, sia quelle dei rapporti con le famiglie e con le altre associazioni ed enti. Il rispetto delle persone e del tempo che possono dedicare all’associazione viene prima di tutto. Se proprio devo trovare il più bel momento calcistico da Presidente, direi lo spareggio vinto della nostra Under 14 contro il Colli Ortonovo che ci ha permesso l’ingresso dopo 20 anni nel campionato regionale. Impresa voluta fortemente dai ragazzi grazie ai quali il nome del Villaggio Calcio è stato portato in giro per la Liguria nel campionato regionale di quest’anno. Vedere lo stadio di Beverino invaso dai colori biancorossi per me è stato molto emozionante e ripensare a quel momento mi mette i brividi”.

E quello meno bello? “Il 4 marzo 2020, ultimo giorno di allenamenti per i nostri ragazzi in seguito allo stop per il Covid-19. Un giorno triste che ricorderò per sempre, erano giorni incerti, non eravamo ancora dentro alla tempesta ma sapevamo che ci saremo entrati presto. Abbiamo però sin da subito continuato a mantenere i rapporti con i bambini grazie ai nostri allenatori che tramite le piattaforme online hanno portato avanti gli allenamenti da casa. Iniziative molto apprezzata dai bambini e dalle famiglie, le quali hanno partecipato in maniera numerosa anche agli incontri con la società”.

Quali sono i programmi del Villaggio Calcio per la prossima stagione sportiva? “Ora il peggio sembra passato, almeno si spera, e ci accingiamo ad entrare in una nuova dimensione della gestione del calcio dilettantistico.Probabilmente più consapevole e responsabile. Non vediamo l’ora di ricominciare e ripartire con grande entusiasmo.Tutti noi ci auguriamo di tornare alla normale conduzione delle nostre attività, ma al momento il protocollo presentato dalla Federazione è abbastanza costrittivo e difficilmente potrà essere attuato da tutte le asd. Noi siamo pronti a ripartire già dal 1° luglio con attività di “camp day” , in primis per ritornare ad incontrare tutti i nostri bambini e coloro i quali vorranno iniziare con noi la nuova stagione sportiva 2020/2021; poi per iniziare a prendere le mano con le nuove disposizioni per lo sport di gruppo in materia di sicurezza, abbiamo già stabilito un nostro protocollo interno dove in maniera chiara e sintetica abbiamo definito tutte quelle piccole ma importantissime cose da fare da quando il bambino arriva al campo fino al termine degli allenamenti. Siamo organizzati e gli allenatori sono istruiti su come e cosa fare in ogni momento dell’attività sportiva. Abbiamo la fortuna per le leve più piccole di essere all’interno di un luogo protetto e sicuro come il Villaggio del Ragazzo, dove non ci sono contatti con l’esterno e sui campi da gioco a 9 , a 7 e nella gabbia del calcio a 3 , possiamo far divertire ed allenare in completa sicurezza e autonomia tutti i nostri tesserati. Per quanto concerne poi l’inizio ufficiale della prossima stagione sportiva, inizieremo gli allenamenti per le leve Giovanissimi e Allievi dal 31 agosto sul nuovo manto erboso del Comunale di Cogorno, un nuovo campo a 11 bellissimo nel quale saremo presenti 3 giorni a settimana per gli allenamenti delle leve agonistiche. Le leve dei più piccini, dai Piccoli Amici agli Esordienti riprenderanno gli allenamenti ufficiali dal 1° di settembre presso i campi del Villaggio del Ragazzo. A settembre poi ci sarà una giornata di festa per l’inaugurazione della “Villaggio Soccer Cage”, struttura nella quale abbiamo investito e creduto e che è prossima al montaggio, un nuovo spazio dove far divertire ed allenare a rotazione i nostri bambini.Spingendoci un po’ più avanti, come vede il Villaggio Calcio nel futuro ?La politica del Villaggio Calcio deve essere sempre quella dei piccoli passi, uno alla volta, responsabili e consapevoli di quello che possiamo fare con le nostre forze e disponibilità. Noi dobbiamo agire sempre e solo per il bene dei nostri tesserati, continuando quel percorso di crescita sportiva ed umana che da anni il Villaggio Calcio porta avanti, in quanto è intrinseco nel nostro dna.Non nego che qualcosa di più ambizioso bolle in pentola, sognare è lecito e anche piacevole, e quando gli obbiettivi diventano realtà credo che non ci sia nulla di più appagante. Avere un’idea è sempre una cosa grandiosa, la parte più difficile è metterla in pratica, progettarne il contenuto e portarla a compimento. Qui al Villaggio Calcio siamo molto bravi ad avere idee, ne abbiamo continuamente, e devo ammettere che siamo capaci anche di realizzarle in tempi rapidi collaborando con tutti coloro i quali mettono sempre al centro il bene comune”.

In conclusione Fabio, che cosa vuole dire ai suoi giovani calciatori? “Che continueranno a giocare nel Villaggio Calcio finchè lo vorranno, anche da grandi, continuando a divertirsi e a condividere quei momenti unici che il calcio sa regalare e che cementeranno i loro rapporti di amicizia che dureranno per tutta la vita. Questo è il nostro obiettivo, la continuità della nostra attività, dai più piccini ai più grandi , parlando uno stesso linguaggio, che è quello dell’amicizia, del rispetto reciproco e delle regole, della solidarietà , ma soprattutto del senso di appartenenza ai nostri bellissimi colori, che abbiamo impressi nel cuore”.