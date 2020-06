Riomaggiore: ufficio postale, residenti e Comune ne reclamano l’apertura

di Guido Ghersi

Dopo l’apertura degli uffici postali per tutta la settimana, nei comuni di Deiva Marina, Follo e Riccò del Golfo anche i residenti appoggiati dall’amministrazione comunale di Riomaggiore, guidata dal sindaco Fabrizia Pecunia, reclamano la riapertura settimanale del locale sito in Via Pecunia, 7.

Per la verità la riapertura a singhiozzo “contingentata” dell’unico ufficio sta creando disagi a residenti e turisti, oltre a lunghe code in aree ristrette dove non è possibile sostare in modo agevole. Il sindaco auspica una celere risposta in tal senso.