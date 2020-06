Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Buon lavoro e in bocca al lupo a Claudio Muzio, nuovo presidente della II Commissione Salute e sicurezza sociale dell’Assemblea legislativa, e grazie per il lavoro svolto ai suoi predecessori”. È il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti alla nomina. “Un ruolo delicato, ora più che mai – conclude Toti – che Muzio saprà svolgere con la passione e la professionalità che l’ha contraddistinto in tutta la legislatura”.