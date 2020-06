Recco: se il cinghiale gioca a domino con i cassonetti

Torniamo per l’ennesima volta su un argomento: la capacità dei cinghiali di procurarsi cibo rovesciando i cassonetti. Cercandone di nuovi, non ancora ancorati a guardrail o muri. Una scoperta recente sono i cassonetti in via San Francesco a Recco, davanti alla residenza “Sereni orizzonti”. In questo caso il cinghiale non si limita ad aprire quello dell’umido; forse essendo la strada in discesa preferisce spingere il più in alto per rovesciarli tutti; sono sei.

Stamattina alle 6 un addetto, distratto dalla propria mansione, era al lavoro per rimuovere i rifiuti sparsi e rimettere a posto i cassonetti; lavoro fatto anche in via Rebora. Forse basterebbero due “occhielli” fissati al muro ed una catenella che li colleghi bloccando i cassonetti, per far cambiare abitudine al cinghiale. E a gabbiani, piccioni e passeri che approfittano della situazione.