Misterioso episodio a Rapallo dove un pensionato è rimasto ferito da un colpo di pistola. Scattato l’allarme, l’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso di San Martino (e non Lavagna come appreso in un primo momento) in condizioni non gravi. Sul posto la polizia che ha sequestrato l’arma e che cercherà di stabilire la dinamica dell’incidente. Forse avvenuto durante la pulizia dell’arma.