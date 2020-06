Rapallo: il ristorante che prende i professionisti per la gola

Il Convivio del Miramare di Rapallo, meta preferita dei professionisti del Tigullio. Sarà per il distanziamento sociale, sarà per la qualità del cibo, sarà per la gentilezza nell’accoglienza, “sarà quel che sarà….”, ma il Convivio si sta affermando come luogo d’incontro dei professionisti genovesi e tigullini.

Alcuni tra loro, infatti, apprezzano il diradamento dei tavoli, che, da un lato, consente di mantenere le distanze imposte dal virus e, dall’altro, consente di parlare di affari in maniera più riservata, senza il “pericolo” di ascolto da parte di chi occupa gli altri tavoli. L’abbassamento delle luci, inoltre, riduce la visibilità dei curiosi passanti esterni ed esalta il romanticismo delle candele. La garbata, ma attenta, attenzione da parte del personale a non interrompere il dialogo tra i commensali con il fatidico e un po’ sguaiato “cosa vi posso portare” è diventata la parola d’ordine imposta dalla proprietà! Oggi quell’espressione è sostituita dal sorriso del maitre e da una nuova …”scusate…cosa posso preparare per voi che sia di gradimento…? e l’accompagnamento alla lettura del menù e alla scelta dei vini.

Telefono 0185 475591

*****

È gradevole segno di attenzione, molto gradevole, la visita dello stellato Chef al tavolo che, insieme alla sua sapiente direzione della cucina, scruta “da dietro l’angolo”, con una presenza quasi invisibile, l’espressione del viso dei clienti, sapendone leggere il gradimento su quanto appena servito o la preferenza dei gusti dei singoli, da soddisfare alla prossima occasione. Bravi! Non c’è sono migliore espressione di questa per ricordare la bella serata.

Emanuele e Angelo con le rispettive consorti.

(Iniziativa promozionale)