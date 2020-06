Rapallo: grazie della Consulta a Gulliver e a chi dona la spesa

Dalla Consulta del Volontariato di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Si è attivata in questi giorni presso il supermercato Gulliver di Via Lamarmora 13, gestito dalla famiglia Biasin, la spesa raccolta per il “Progetto emergenza spesa Covid19” del Comune di Rapallo in collaborazione con la Consulta del Volontariato, dedicato ai rapallesi che si trovano, loro malgrado, in temporanea difficoltà.

I volontari delle numerose associazioni aderenti alla Consulta giornalmente preparano e distribuiscono pacchi di alimenti, prodotti per l’igiene personale e della casa, a nuclei familiari individuati dal Comune di Rapallo con apposito bando.

“Ringrazio le persone che ci hanno aiutato, e continuano a farlo, con donazioni di generi di prima necessità, che costituiscono una importante risorsa integrativa al pacco spesa. Anche un pacco di biscotti o una confezione di omogeneizzati in più è gradita e fa la differenza!” – dichiara la Presidente della Consulta, Ileana Corea- “Un grazie di cuore alla famiglia Biasin, Massimo, Nadia, Yari e Ruben, che ci hanno dato la disponibilità per raccogliere le offerte dei loro clienti, dimostrando sensibilità e attenzione ai bisogni dei nostri concittadini.”