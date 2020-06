Rapallo: Frecciarossa, la soddisfazione del sindaco (2)

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il treno freccia rossa ferma finalmente a Rapallo. Un successo ottenuto dopo molteplici richieste, grazie alla collaborazione dei parlamentari liguri, che rende Rapallo ancor più attrattiva turisticamente.

“Esprimo la massima soddisfazione per questo ulteriore obiettivo centrato: una vittoria per la Città, in particolar modo per comparto turistico e commerciale. La fermata a Rapallo nel collegamento Roma-Milano, apporta un ulteriore vantaggio ai tanti concittadini pendolari, che per lavoro devono spostarsi frequentemente aggiungendo un’opportunità in più.

Il nuovo collegamento del freccia rossa, treno ad alta velocità, assume particolare rilevanza, anche alla luce della difficile situazione delle autostrade liguri”- dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco.