Rapallo: “Fermata Frecciarossa, traguardo raggiunto”

Il fatto che il Frecciarossa Genova-Roma (e viceversa) in servizio da domenica fermi alle stazioni di Rapallo e Sestri Levante e non a Santa Margherita Ligure e Chiavari (servita per altro da diverse coppie di Frecciabianca), ha suscitato molte polemiche. In genere le scelte delle Ferrovie non vengono operate a caso o per sorteggio; si basano principalmente sulle richieste dei clienti-viaggiatori e sui biglietti venduti.

Non è un mistero che Sestri Levante abbia dato un forte impulso al turismo sia con una serie di iniziative sia per la capacità di sfruttare la vicinanza del parco delle Cinque Terre. Rapallo è una meta altrettanto frequentata da turisti e proprietari di seconde case. A questo va aggiunto che evidentemente da Rapallo e Sestri Levante vi sono molte richieste di collegamento con la Capitale; ossia persone che che per diversi si recano a Roma. Forse anche perché il treno, dopo il crollo del ponte Morandi, è preferito all’aereo dai viaggiatori del Levante.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco commenta: “Abbiamo lavorato per avere maggiori collegamenti; dalle Ferrovie abbiamo ottenuto il miglioramento della stazione, l’eliminazione della barriere architettoniche; quella di Rapallo è stata la prima stazione tecnologica. Abbiamo anche riqualificato piazza Molfino, esterna alla stazione. Inoltre il nostro traffico passeggeri è molto importante. Una Frecciarossa meritata”.

Frecciarossa da Genova per Roma

Genova Principe 14.47

Rapallo 15.27

Sestri Levante 15.44

Roma Termini alle 20.03.

e da Roma per Genova

Roma Termini: 16.57

Sestri Levante: 21.22

Rapallo: 21.39

Genova Principe 22.15