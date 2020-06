Portofino: la ‘Piazzetta’ riscopre la musica dal vivo

Da Twenty14 Contemporary riceviamo e pubblichiamo

Siamo liete di segnalare l’iniziativa “Solo Piano Portofino”, concerto pianistico che si terrà in Piazza Martiri Dell’Olivetta a Portofino il 27 giugno.



Proprio in questa data avrebbe inaugurato la prima edizione di Portofino Foto Festival, evento da noi ideato, dedicato alle arti visive, ospitato dal comune di Portofino.

Come messaggio di speranza e di buon auspicio, in previsione della futura prima edizione in programma per il 2021, l’Associazione Culturale Twenty14, direttrice artistica e promotrice del festival insieme alla società milanese Ask4, promuove una serata gratuita che vede la musica come protagonista.

La musica come rinascita dopo questo doloroso silenzio, come arte che necessita della vita stessa per esprimersi, come linguaggio universale.

“Solo piano, Portofino” si unisce alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di L. V. Beethoven.

Saremmo entusiaste se voleste segnalare l’iniziativa, a questo link è scaricabile la cartella stampa completa: “Solo Piano, Portofino”

Il concerto open air avrà inizio alle ore 21 presso la Piazzetta di Portofino, sarà possibile partecipare gratuitamente, con una prenotazione dei posti a sedere.

Per info e prenotazioni: twenty14contemporary@gmail.com