Lavagna: park a pagamento, senza piano traffico, cresce la protesta

Dal Movimento Cinque Stelle Lavagna riceviamo e pubblichiamo

I cittadini di Lavagna si sono trovati a scoprire da un giorno all’altro la trasformazione a pagamento dei parcheggi di Via Nuova Italia e Via Cavour.

Il sindaco dichiara che questa operazione è un tassello del più ampio intervento di riorganizzazione definito dal Piano del Traffico.

Peccato che in un anno di amministrazione nessun cittadino di Lavagna abbia mai visto un solo documento, non sia stata resa nota nessuna analisi o relazione. Ancora nell’ultimo Consiglio Comunale l’assessore Oneto, rispondendo a una nostra interrogazione sulla situazione dei parcheggi nei pressi dell’Ospedale, ci rende noto che il Piano ancora non è pronto.

Il rispetto della cittadinanza esigerebbe la massima condivisione, la presentazione pubblica, se non un passaggio in Consiglio Comunale.

Operazioni come la trasformazione di parcheggi da liberi a pagamento nel centro storico vanno inseriti in un ampio e chiaro progetto, non improvvisati.

Come Movimento 5 Stelle di Lavagna avevamo invitato l’amministrazione a scelte coraggiose come la pedonalizzazione di Via Dante, la trasformazione almeno a ZTL del centro di Cavi Borgo, ma ad oggi nulla di ciò è stato preso in considerazione.

Controlleremo con un’interrogazione se l’amministrazione ha valutato e rispettato la corretta percentuale, tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi, nell’area del centro storico tra via Matteotti e Via Colombo.

Invitiamo il Sindaco a seguire un percorso di condivisione e di costruzione di un piano del traffico completo con la cittadinanza, le forze politiche di minoranza e tutte le associazioni dei commercianti e dei cittadini.