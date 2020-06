Frecciarossa: ferma anche a ‘Santa’ e Monterosso, ma è lento

Sorpresa. il Frecciarossa 8633/8634 nel tratto ligure ferma anche a Santa Margherita Ligure e Monterosso (non a Chiavari e Levanto) ma impiega circa mezz’ora in più dei normali Frecciabianca che hanno già una traccia non particolarmente veloce e solo 7 minuti meno degli intercity.

Una bella operazione d’immagine. Ecco gli orari.