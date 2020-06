Chiavari: vende bici rubata, denunciato per ricettazione

La scorsa mattinata, a conclusione di accertamenti, scaturiti da una denuncia sporta da un 40 enne di Chiavari, i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per “ricettazione” un 32 enne abitante nel Comune, gravato da pregiudizi di polizia. Il predetto, la sera precedente, aveva messo in vendita sui principali siti internet specializzati, una bicicletta da uomo, risultata essere provento di furto dai danni del denunciante. Successivamente, il velocipede, è stato rinvenuto presso l’abitazione del deferito. Mezzo recuperato e restituito.