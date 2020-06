Chiavari: piazza Roma, messi in sicurezza i canali di deflusso

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver rimosso il materiale sedimentato che ostruiva sia il canale primario che quello secondario di piazza Roma, l’amministrazione comunale, in accordo con Iren Acqua Tigullio, ha provveduto alla rimozione della prima parte di tubo dell’acquedotto che, occupando e attraversando il condotto, non permetteva il corretto deflusso delle acque nel tratto a nord: l’intervento è proseguito con la posa di una nuova tubazione e la predisposizione delle stesse operazioni nell’area a ponente della piazza.

“Ci stiamo concentrando sulla sicurezza dei canali di piazza Roma e di via Entella. Dopo varie ispezioni e sopralluoghi, abbiamo redatto un piano d’azione dettagliato per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini in caso di forti eventi meteo, in una particolare area della città densamente popolata e molto frequentata – spiega il consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi – Sono operazioni complesse che necessitano di una specifica programmazione nella loro attuazione: da lunedì 15 giugno attiveremo un cantiere nell’area a nord della piazza per procedere alla rimozione dell’ultimo tratto di tubazione dell’acquedotto presente nel canale secondario delle acque bianche, collocato vicino all’inizio dell’area pedonale di via Vittorio Veneto. Per dare continuità alle operazioni di pulizia, anche via Brizzolara e corso De Michiel saranno oggetto di nuovi interventi”.

Nuovo tubo in fase di posa





Stato attuale del cantiere