Chiavari: Giardini assolto; chiede i danni a Sandro Garibaldi

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Ancora una volta faccio riferimento all’increscioso caso ” Posidonia” (smaltimento alghe spiaggiate), verificatosi a Chiavari nel 2014.

Questo evento ha dato origine anche alla nota vicenda della denuncia dell’ex Vice Sindaco di Chiavari Sandro Garibaldi nei miei confronti che si è conclusa definitivamente, con sentenza passata in giudicato, di assoluzione perché il fatto non sussiste.

La grave condotta di Sandro Garibaldi che ingiustamente mi ha accusato di un reato che non avevo commesso è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per risarcimento dei danni, col patrocinio dell’Avv.Emanuele Quacquaro, con atto di citazione presso il Giudice di Pace di Chiavari.

Quando è apparsa sui vari organi di stampa la notizia della denuncia del Vice Sindaco Sandro Garibaldi nei miei confronti per un reato che non avevo commesso ho stentato a crederci.

Ho affrontato il processo sicuro e fiducioso che la Magistratura avrebbe fatto Giustizia così come è stato fatta.

L’Avv. Quacquaro sostiene che ” le ingiuste accuse del Vice Sindaco Sandro Garibaldi rese pubbliche abbiano inevitabilmente danneggiato e deteriorato la mia immagine sia professionale che politica”

Sostiene che ” sia giusto che i cittadini e i miei elettori sappiano che non ho mai commesso i reati di cui mi ha accusato Sandro Garibaldi”.

Oggi come ieri non ho bisogno di dimostrare nulla, coerenza, linearità e soprattutto il non cedere mai a quello che magari mi veniva imposto, è sempre stato il valore aggiunto del mio ruolo politico.

Inoltre anche se il procedimento pendente davanti all’Autorità Giudiziaria potrà solo in parte riparare il danno arrecatomi, ho espressamente incaricato l’Avv. Emanuele Quacquaro di devolvere in beneficenza la somma di cui verrà condannato Garibaldi Sandro.