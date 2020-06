Camogli: spiagge, le regole; anche a San Fruttuoso

di Consuelo Pallavicini

A Camogli la Giunta ha approvato questo pomeriggio due delibere riguardanti la spiaggia del centro e quella di San Fruttuoso.

“Non è stato un compito facile, ma seguendo le linee guida di Anci condivise e recepite dalla Regione e con il coinvolgimento delle varie realtà che hanno attività sulla spiaggia abbiamo cercato la soluzione migliore per regolare gli afflussi, effettuare il monitoraggio e controllare il posizionamento di chi usufruisce delle spiagge libere. Questo è un anno particolare nel quale occorrono un po’ di sacrificio e buona volontà” spiega il sindaco Francesco Olivari.

Dal 13 giugno al 15 settembre la Guardia Costiera Ausiliaria si occuperà, con 4 volontari, di San Fruttuoso e, a Camogli, del tratto di spiaggia che dal Cenobio dei Dogi giunge alla scala della Camogliese (zona gestita da Simonetti). Invece il tratto che parte dalla Rotonda e arriva a Rivo Giorgio è stato affidato a chi già gestisce porzioni di spiaggia: Rari Nantes; Lega Navale; Lido; Miramare; La Rotonda.

A fronte del servizio svolto, in base a giornate ed ore, è previsto un contributo di 13.160 euro, oltre ad una convenzione con i ristoratori, per chi monitorerà San Fruttuoso e un tratto di Camogli; per gli altri nessun compenso, ma la possibilità di noleggiare attrezzature da spiaggia. Per quella libera attrezzata, come quella della Rari Nantes, lo spazio dove posizionare lettini e sdraio quest’anno è stato ampliato: dal 50 si è passati al 70%.

“Nessuno avrà il potere di sanzionare; in caso di problemi dovrà avvertire la polizia municipale” puntualizza Olivari.

Di seguito le due ordinanze

06-11-2020

06-11-2020 bis