Camogli: piccolo di gabbiano cade dal tetto

di Consuelo Pallavicini

A Camogli, in via della Repubblica, un altro cucciolo di gabbiano è caduto dal tetto. Ma fortunatamente questa volta senza ferirsi. Il piccolo è rimasto dapprima impigliato in una grondaia, poi è riuscito a liberarsi per finire, in piano, all’entrata di una proprietà privata.

“Dapprima ho allertato con Chiara ed Annalisa, che hanno due attività commerciali nella via, il Comune e la protezione civile e abbiamo cercato un aiuto – spiega Rosaria Gasperini – Poi, per riuscire a risolvere, ho chiamato la persona che ha in custodia le chiavi dell’appartamento e così sono riuscita a portare al piccolo un po’ di acqua. Ho notato che la madre lo controlla dal tetto. E’ già grandicello, quindi credo che a breve possa riuscire a volare. Sono contenta per il lieto fine; lo considero un regalo, dato che oggi festeggio il mio 43° anno di matrimonio”.