Camogli: l’albero piazzato in mezzo a un posteggio

A Camogli, in uno slargo tra via Bettolo e via Rosselli, c’era una volta un’aiuola ovale piena di fiori e con al centro una palma; poi i fiori sparirono e ad uccidere la palma ci pensò il punteruolo rosso. Ieri al posto della palma è stato messo a dimora un albero, ma è sparita la bella aiuola ovale. Al suo posto asfalto e l’ampliamento di un piccolo park; al centro l’alberello che ostacolerà le manovre e farà ombra alle auto; se sistemato sul ciglio della strada sarebbe stato almeno allineato al filare di platani esistenti in via Bettolo. Nell’area adiacente il distributore di benzina ridimensionato, è da chiarire se lo spazio comunale inutilizzato viene subaffittato a terzi per parcheggiare e se è lecito o meno. (m.m.)