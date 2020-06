Camogli: Corpus Domini, la benedizione alla città dal Boschetto

Celebrazione del Corpus Domini, questa sera a Camogli al Santuario di Nostra Signora del Boschetto. Dopo la Messa solenne presieduta da don Stefano Moretti, padre spirituale del seminario per le vocazioni sacerdotali, diaconali e religiose, l’esposizione e adorazione del Santissimo Sacramento, la benedizione ai fedeli e, sul piazzale, quella alla città pregando per le vittime, i malati e le persone in difficoltà per la pandemia.

Insieme alla Confraternita Nostra Signora Addolorata e ai fedeli, presenti Anna Arnoldi, presidente del consiglio comunale, con i consiglieri Robertino Macchiavello ed Agostino Bozzo; Matteo Torri, comandante dei Carabinieri; Marcello Mastore, comandante della capitaneria di porto.

(foto di Consuelo Pallavicini)