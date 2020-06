Camogli: cimitero, in corso il progetto di consolidamento della falesia

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

E’ in corso il progetto di consolidamento della falesia soprastante il cimitero di Camogli.

Sono state affidate le varie fasi progettuali che condurranno all’intervento di consolidamento della falesia su cui insiste il cimitero di Camogli.

Tale opera beneficia di un importante finanziamento di oltre 470 mila euro che Regione Liguria ha assegnato al Comune di Camogli nell’ambito del Piano di Riparto dei Fondi della Legge 30 Dicembre 2018, relativa agli eventi meteorologici di Ottobre/Novembre 2018.

Numeroso il gruppo di progettazione coordinato, per il Comune di Camogli, dall’Arch. Maurizio Canessa: ne fanno parte i Geometri Giacomo Canovi e Luca Licata, di Recco, che si occuperanno dei rilievi e del coordinamento della sicurezza, l’Arch. Valentina Forno e l’Arch. Alessandra Tuo di Genova, degli aspetti paesaggistici e il dott. Luca Sivori di Genova che curerà gli aspetti geologici.

All’Ing. Giorgio Fassi di Genova il compito di redigere l’intera progettazione esecutiva.

Fra le lavorazioni più significative, la posa in opera di oltre tremila metri quadrati di rete metallica armata e la posa in opera di pannelli in fune di acciaio armati.