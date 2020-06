Sestri: Poste, la protesta degli Amici di Villa Rovereto

Da Viviana Gori riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata al direttore Poste Italiane e per conoscenza al sindaco e ai capigruppo di Sestri Levante

L’Associazione Amici di Villa Rovereto

Visto che l’ufficio postale di Santa Vittoria ha effettuato chiusura a causa emergenza sanitaria Covid 19 e che dal 14/4/2020 è aperto solamente a giorni alterni

Considerato che l’Ufficio Postale suddetto è sempre stato ed è un punto di riferimento con i suoi vari ed indispensabili servizi per la popolazione delle frazioni di Santa Vittoria, Villa Rovereto, Villa Tassani, Villa Montedomenico, Villa Libiola, Villa Azaro, Villa Loto, San Bernardo (che contano una popolazione residente di circa 1500 persone), nonché per persone che giungono ad effettuare operazioni in tale ufficio anche da altre frazioni e da Sestri Levante e Casarza Ligure

Sollecita la riapertura dell’ufficio al più presto con orario di 6 giorni la settimana come era prima dell’emergenza sanitaria. Negli attuali tre giorni di apertura si verificano spesso code di persone in attesa con notevoli “mugugni”, malumori e molti, stanchi dell’attesa rinunciano rimandando il tentativo ai giorni successivi di apertura dell’ufficio sperando di essere più fortunati.