Sesta Godano: visite al Castrum consigliato da ‘Cigno’

di Guido Ghersi

Dallo scorso mese, ormai continuano, sulla pagina Facebook valdivara.it, gli itinerari virtuali per la Val di Vara, a cura del consorzio turistico “Il Cigno” presieduto da Silvano Zaccone.

Per questa settimana, l’itinerario è il “Castrum Godani”, nel paese di Sesta Godano nella media vallata.

L’area venne riportata alla luce nel lontano 2004 da una equipe di archeologi. Edificato lunga l’antica via che da Pontremoli, portava verso il Genovesato, nella prima metà del XIII sec., nel momento di grande espansione territoriale della nobile famiglia dei Malaspina e dalla stessa controllata tramite i Domini di Godano, doveva rappresentare un presidio in funzione anti-genovese. Ovviamente merita una visita seppur virtuale!