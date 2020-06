Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sono 2204 i positivi in Liguria, 122 in meno di ieri. Guariti con 2 test consecutivi negativi sono 6137, 138 più di ieri. I decessi in totale sono 1511. A Santa Margherita Ligure la Asl4 segnala due persone in “quarantena” perché rientrate dall’estero.

Aggiornato l’orario di ricevimento degli uffici comunali; le modalità sono le stesse. Lo trovate qui https://bit.ly/3cUmop6