‘Santa’: “Strade buie e piene di insidie”

Dallo staff della “Voce della Città” riceviamo e pubblichiamo

Può capitare – e capita – che in una strada buia e piena di buche come la provinciale 227 che collega Santa Margherita a Portofino, si incontrino allegri branchi di cinghiali che scorazzano liberamente godendosi lo splendido panorama.

Può capitare – ed è capitato – che nella sopra citata strada, buia e piena di buche, in cui i cinghiali passeggiano godendosi il fresco primaverile, una ragazza in motorino che torna a casa dal lavoro li trovi in mezzo alla carreggiata e, nell’estremo tentativo di evitare lo scontro, cada facendosi molto male. Può capitare, è vero, ma non dovrebbe capitare mai. La sicurezza del cittadino viene prima di tutto e branchi di ungulati che passeggiano per la città causando danni e rischio per le persone, rappresentano un pericolo non più accettabile ed un problema che deve essere immediatamente affrontato in maniera seria da Comune, Ente Parco e Città Metropolitana.

A Raseborg avranno cinghiali?