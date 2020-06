‘Santa’: “Cultura elemento essenziale e non secondario”

Da Marco Delpino, direttore artistico di “Tigulliana”, riceviamo e pubblichiamo (Marco Delpino, giornalista ed editore afferma concetti condivisibili, ma converrà anche lui che accanto a momenti culturali, si spacciano spesso iniziative che tali non sono o sono superate dal tempo. E su questo il dibattito potrebbe svilupparsi)



Ho letto, in questi giorni su Levante News, lo scambio di opinioni riguardo alle vicende culturali del Tigullio. Vorrei entrare, se possibile, in punta di piedi, nel breve dibattito che si è aperto per ribadire invece l’importante ruolo che potrebbe assumere la Cultura in questa fase di “ripresa” dopo il Coronavirus.

È sbagliato, a mio avviso, ritenere la Cultura un superfluo optional. Sarebbe come a dire: non facciamo più pubblicità turistica del nostro territorio, perché tanto non serve a niente e quindi diventa essenziale concentrare tutti gli sforzi e le risorse sul settore degli investimenti. Ma, più in concreto, sarebbe come se, per salvare gli elefanti, decidessimo di annientare le formiche con la scusa che tante formichine messe assieme sottrarrebbero prezioso cibo a un pachiderma.

A parte il fatto che la Cultura, nella scala dei valori economici, ha dei costi così risibili che sono di gran lunga compensati dai risultati, sembra tornato in voga l’antico ritornello secondo cui la Cultura non sarebbe “produttiva” e quindi… “con la Cultura non si mangia”.

Ed è qui l’errore che è stato commesso in questi ultimi vent’anni laddove, accanto al ridimensionamento dei fondi per la salute, sono stati impegnati ingenti capitali in opere pubbliche inutili, discutibili e inutilizzate con investimenti che, quelli sì, hanno sottratto grandi risorse a ciò che invece sarebbe stato necessario impegnare nei settori del sociale, del lavoro e della sanità.

Abbiamo visto a cosa hanno portato errate scelte di azzeramento culturale in questi decenni: chiusura di musei, biblioteche, pinacoteche, teatri, depauperamento del nostro patrimonio ambientale e storico, degrado di tanti beni che avrebbero contribuito alle fortune economiche del nostro Bel Paese e, non dimentichiamolo, svilimento di quella preziosa opera di volontariato culturale e sociale che, dal dopoguerra sino agli anni Ottanta, è stata il fiore all’occhiello dell’Italia.

È proprio in questa fase di “rilancio” che la Cultura, se sapientemente utilizzata (con costi peraltro risibili, ma dotata di un “capitale umano” impagabile) potrebbe diventare davvero il volano del turismo e quindi dell’economia di questi nostri territori.

A questo proposito, porto alcuni significativi esempi.

In questi mesi di “blocco” e di assordante “silenzio”, cosa sarebbe stata la nostra vita senza quei meravigliosi interventi musicali eseguiti, gratuitamente, da migliaia di musicisti in tutta la Penisola? E che dire delle innumerevoli “lezioni” di cultura quotidiana impartite, oltre che dalle tv più qualificate, via web da volontari in tutto il Paese?

Per quanto ci riguarda, nel nostro piccolo, vorrei ricordare l’impegno di “Tigulliana” in queste settimane di pandemia. Attraverso un costante ed instancabile lavoro che ci ha consentito di utilizzare appieno i moderni mezzi della rete, sia attraverso le seguitissime “dirette Facebook” sia con Internet, abbiamo fatto conoscere il nostro territorio a migliaia di Italiani che ora ci seguono con entusiasmo. Ed è anche grazie al suggerimento del direttore di questo giornale online che abbiamo lanciato un concorso nazionale che ha finito col coinvolgere oltre 400 poeti e scrittori da tutta Italia, dalla Sicilia al Veneto, dando vita ad una iniziativa editoriale, forse unica, condensata in un libro (uscito proprio in questi giorni) di ben 340 pagine intitolato “Cara Italia, ti scrivo…”, che contiene le riflessioni, le poesie e i pensieri di 125 Autori italiani selezionati. Senza dimenticare le tante, tantissime persone, che hanno scoperto il Tigullio e i suoi meravigliosi luoghi grazie, appunto, al nostro impegno culturale.