Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Alle ore 20 circa di ieri sera, è stato soccorso un uomo di 61 anni (P.Z.) che è caduto in un dirupo in località Biassa. Sul posto sono intervenuti l’automedica D1, con medico ed infermiere a bordo, la CRI di Spezia, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e le Forze dell’Ordine. Dopo un lungo lavoro di recupero, il paziente è stato visitato dal personale sanitario ed è stato accompagnato in codice giallo in Pronto Soccorso all’Ospedale Sant’Andrea.