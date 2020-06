Regione: gli auguri alla Marina Militare, compie 102 anni

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Auguri alla Marina Militare che oggi compie 102 anni. Grazie ai suoi uomini e alle sue donne per l’impegno quotidiano messo a difesa del nostro Paese. Un corpo che ha personale altamente qualificato che ha un legame storico e naturale con la Liguria. Non a caso sulla bandiera della Marina Militare si trova lo stemma della Repubblica marinara di Genova, un omaggio alla grande tradizione marinaresca del più importante porto d’Italia”. Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della Festa della Forza Armata, ringraziando per il contributo fornito.